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Koronavirüs aşısında yaş sınırı 12'ye indi

Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. 4'üncü dozlar 3'üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Koronavirüs aşısında yaş sınırı 12'ye indi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Güncellemeyle aşılamadaki yaş sınırı değişti. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. Yeni uygulamada 4'üncü doz aşı da tanımlandı. 4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi. 

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN AÇIKLAMIŞTI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Turan DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabii ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" demişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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