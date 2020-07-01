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" Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu"

Oxford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi.
" Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu"

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu haberde, 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığı belirtildi.

Ancak araştırmaya liderlik eden Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çekti.

Aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Açıklama yapan yetkili ayrıca ABD’den aşı ithalatına bel bağlamak istemediklerini belirterek ABD’deki aşılama sırasının oldukça uzun sürmesini beklediklerini söyledi.

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