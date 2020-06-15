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Koronavirüs aşısının tek doz fiyatı belli oldu

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca şirketiyle 300 milyon doz aşı için 750 milyon euroya anlaşma imzaladı. Böylece tek doz aşının piyasa değeri 2,5 euro (19 TL) oldu.
Koronavirüs aşısının tek doz fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri, AstraZeneca'ya 300 milyon doz koronavirüs aşısı için 750 milyon euro (5 milyar 775 milyon TL) ödeyecek. Bir aşı için fiyat 2,5 euro (19 TL) olacak.

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel COVID-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro (843.1 milyon dolar) ödeme yapacak.

100 MİLYON DOZ OPSİYON

İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı.

Anlaşmadan İtalya’nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon euro olacak.

ANLAŞMA İMZALANDI

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa’ya 400 milyon doz corona virüsü aşısı tedarik etmek için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.

Piyasa değeri açısından İngiltere'nin en büyük ilaç şirketi olan AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla geliştirilen corona virüsü aşısının üretimine başlandığını 5 Haziran’da duyurmuştu.

"TALEBE KARŞILIK VEREMEYİZ"

Henüz aşının tamamen başarılı olduğu kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO’su Pascal Soriot, BBC’ye açıklamalarda bulunarak, “Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz” demişti.

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