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Koronavirüs bağışıklığı sadece 2-3 ay sürüyor

Çin'de yapılan bir araştırma, Koronavirüs'ü atlatan kişilerin hastalığa bir daha yakalanma riski konusunda karamsar bir tablo çizdi.
Koronavirüs bağışıklığı sadece 2-3 ay sürüyor

Araştırma, Almanya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, antikor testleri pozitif çıkan kişilerin daha özgürce hareket etmesine ‘bağışıklık pasaportları’ ile izin vermeyi konuştuğu bir zamanda yapıldı.

İki türk hasta incelendi

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, Çin devletinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bir kolu olan Chongqing Tıp Üniversitesi’nde yapıldı. Uzmanlar, 37’si hastalığın belirtilerini gösteren, 37’si de asemptomatik olan 74 hastanın antikorlarını inceledi.

Bu kişilerin yüzde 90’ının vücudunda, enfeksiyon sonrasında ortaya çıkan IgG antikorunun 2-3 ay içinde ciddi oranda düştüğü saptandı. Hem semptomatik hem de asemptomatik hastalar arasındaki ortalama düşüş en az yüzde 70 olarak hesaplandı.

"Dünyanın sonu demek değil"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, bu araştırmanın ardından hastalığı atlatan kişilerin yeniden bulaşma konusunda fazla rahat davranmaması için uyarı yapılırken, bazı uzmanlar bağışıklık sisteminin ikinci bir enfeksiyona karşı başka antikorlarla yanıt verebileceğine dikkat çekti. Hong Kong Üniversitesi’nden viroloji profesörü Jin Dong-Yan, “Bu makalenin bulguları dünyanın sonu anlamına gelmiyor” dedi. Reuters’a konuşan Jin, araştırmanın çok az ayıda hastayı incelediğine de dikkat çekti. 

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