Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.
Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
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