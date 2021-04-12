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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak?

Bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak. 

Önce Bilim Kurulu, ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak.

GÖZLER İKİ KRİTİK TOPLANTIDA!

Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.

Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor.
Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.

"Salgının boynunu kıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak.

Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.

YENİ HARİTA ÇIKARILACAK

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Yeni risk haritası çıkarılacak.

"Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır."

Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.

Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

AŞILAMA HIZ KAZANACAK

Sağlık Bakanlığının hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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