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'Koronavirüs bize nerden bulaştı diye 112'yi arıyorlar'

Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, koronavirüs süresince yaşadıkları zorlukları paylaştı.
'Koronavirüs bize nerden bulaştı diye 112'yi arıyorlar'

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ile 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının yükü pandemiyle birlikte daha da arttı. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan 112 çalışanları, hastaları hayatta tutabilmek için adeta zamanla yarışıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne yardım çağrısının düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede vaka yerine ulaşıyor. Koronavirüs şüphesi hastaya giderken süratle tulum, galoş, maske, siperlik ve eldivenden oluşan koruyucu ekipmanını giyen ekipler, verilen adrese ulaştıktan sonra hastanın ilk muayenesini yapıyor. Hastanın ilk önce ateşini ölçüp, ardından varsa temaslı öyküsünü dinleyen ekipler, daha sonrasında hastanedeki koronavirüs polikliniğe hastanın nakil işlemlerini gerçekleştiriyor.

PANDEMİ SONRASI ÇAĞRI SAYISI 2 BİNE ÇIKTI

Muş’ta, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, koronavirüs süresince yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Pandemi öncesinde günde bin ile bin 500 arası olan çağrının, bugünlerde 2 bini aştığını söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi Doktoru İbrahim Güney, “Pandemi öncesinde günde aldığımız vaka sayısı yaklaşık bin ile bin 500 arasındaydı. Pandemi sonrasında bu sayı 2 bini geçti. Tabi bu vaka sayısı dediğimiz çağrı sayısıdır. Çağrı sayısının yüzde 70’lik kısmı biraz daha 112 açısından aciliyeti olmayan çağrılardır. Önümüzde zorlu bir kış süreci var. Bu konuda vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ellerinden geldikçe aciliyeti olmayan gereksiz durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezimizi meşgul etmesinler. Yani bu ilaç sorma olur, reçete sorma olur. Bunların dışında saati sorma olur, sosyal yardımlaşmanın numarasını sorma olur. Ellerinden geldikçe bu tarz durumlar için 112’yi meşgul etmesinler" diye konuştu.

‘KORONAVİRÜS BİZE NEREDEN BULAŞTI’ DİYEN DE BİZİ ARIYOR’

112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen çağrıları yanıtlayan paramedik Tuğba İnan ise, günde iki bini aşkın vaka ile karşılaştıklarını belirterek, “Günde iki binden fazla vaka alıyoruz. İki bin vakanın yarısı, gereksiz yere arıyor. İş yükümüzü bu yüzden çok artırıyorlar. Reçetesini kaybeden de bizi arıyor, koronavirüs bize nereden bulaştı diyen de bizi arıyor. Aile hekimlerini, halk sağlık merkezlerini aramalarını tavsiye ederiz. En azından 112 ekipleri olarak daha verimli çalışabilmemiz için" dedi.

Vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapan Acil Tıp Teknisyeni Barış Baran ise şunları söyledi:

“Sosyal mesafe kurallarına uysunlar. Maskelerini taksınlar ve gerekmediği sürece evlerinden çıkmasınlar. Hijyene lütfen dikkat etsinler. Bizler hastalara en kaliteli hizmeti verebilmek adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onlara en kısa sürede, en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vakaya çıkmadan önce ambulanslarımızı dezenfekte ediyoruz. Tüm cihazlarımızı elden geçirip, hastalarımıza o şekilde hizmet veriyoruz. Hastalarımızın içi rahat olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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