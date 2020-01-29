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Koronavirüs Çin ekonomisini vurdu

Çin, ABD ile ticaret savaşlarında kaybettiği paradan daha fazlasını koronavirüs salgınıyla kaybetti. Kayıp 1.5 trilyon dolar.
Koronavirüs Çin ekonomisini vurdu

Çin’in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, dün itibarıyla 132’ye yükseldi.

Bir önceki raporunda tehdide dönüşme riski için “küçük ihtimal” değerlendirmesini yapan Dünya Sağlık Örgütü, bir hata yaptıklarını, tehdidin küresel boyutta olduğunu duyurdu.

Tüm ülkeleri harekete geçiren bu virüsün yayılma hızı da ekonomiye etkisi de Çin sınırlarını aşmış durumda.

10 GÜNDE 1.5 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Bloomberg’in verilerine göre, 20 Ocak’tan bu yana geçen 10 günde küresel borsalardan 1.5 trilyon dolar buhar oldu.

Asya hisselerinin hemen hemen tamamı, en kötü performansı gösteren varlık oldu.

Virüsün dalgalanmaya yol açacağı endişesi nedeniyle yatırımcılar petrol ve sanayi malları yatırımından vazgeçiyor.
Ham maddeler yüzde 4,5 ile en yüksek düşüşü yaşarken, güvenli liman altının fiyatı hızla yükseliyor.

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