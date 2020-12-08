  • BIST 1.340
  • Altın 470,158
  • Dolar 7,8097
  • Euro 9,4578
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. Koronavirüs endişesi artan ilçe halkı, büyükşehirlerden ilçele gelinmemesini istedi.
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Pandemi korkusuyla büyükşehirlerden Bodrum'a gelen vatandaşlar kışlık evlerine dönmeyince ilçenin kış nüfusu 2 katına çıkarak 600 bine ulaştı. Kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan ilçede koronavirüse yakalanma riski de arttı. Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar çalışan 29 belediye işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve 134 personelin de karantina altına alınması da tedirginliği daha da artırdı. İlçe halkı büyük şehirlerden yazlık evlerine gelip, kalanlara itepki gösterdi.

Karavanda yaşadığını ve kalabalığa girmediğini ifade eden Tekin Çekin, "Didim'den geliyorum. Şehir dışından gezmek için gelmek kesinlikle yasaklanmalı. İstanbul'dan buraya veya İzmir'e gezmek için gelenler oluyor. Bunlar yasaklanmalı. Gelmeyin oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor. Virüsü bulaştırmaktan ziyade belki de kendileri virüs kapacaklar. Ben, elimden geldiğince karavanımda izole yaşamaya çalışıyorum" dedi.

GÜVENSİZ YER HALİNE GELDİ

Bodrum'un güvensiz bir yer haline geldiğini dile getiren Recep Demir de, "İstanbul'dan gelen yazlıkçıların çoğu geri dönmedi. Bodrum artık güvensiz yer haline geldi. Her 50 yazlıkçıdan 20'si burada kalıyor. 'İstanbul büyükşehir güvenli değil. O nedenle yazlıkta kalıyoruz' diyorlar. Eskiden 800 TL'ye kiralık evde oturuyordum. Şimdi 1500 TL'ye ev bulunmuyor. Bodrum, kalabalıklaştı. Bu aylarda buralar böyle kalabalık olmazdı. Daha sakin geçiyordu kış. Şu an alışılmışın aksine apartlar da dahil olmak üzere her yer şu an dolu. Hal böyle olunca tedirginliğimiz de arttı. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeye dokunduğum zaman hemen kolonyamı sürüyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan mart ayında geldiklerini söyleyen Necla Altuner ise, "Herkes haklı. Kim nereyi kendisi için güvenli buluyorsa oraya sığınarak, virüsten korunmaya çalışıyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağcılar'da 11 ayda 267 ton atık giysi toplandı08 Aralık 2020 Salı 11:51
  • Kumköy sahili, çöplük gibi08 Aralık 2020 Salı 11:50
  • Freni boşalan vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı07 Aralık 2020 Pazartesi 23:36
  • Sebze meyve yüklü TIR devrildi: 3 yaralı07 Aralık 2020 Pazartesi 22:41
  • Trabzon'da balıkçı barınağı yandı07 Aralık 2020 Pazartesi 22:41
  • Midibüs devrildi, 23 tarım işçisi yaralandı07 Aralık 2020 Pazartesi 22:40
  • Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı07 Aralık 2020 Pazartesi 21:58
  • Maskesiz, sigara içerken polislerin önünden geçince cezayı yedi07 Aralık 2020 Pazartesi 20:00
  • Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü07 Aralık 2020 Pazartesi 19:09
  • 50 yıllık evli çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi07 Aralık 2020 Pazartesi 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti