  • BIST 1.434
  • Altın 522,897
  • Dolar 8,6812
  • Euro 10,5166
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Koronavirüs gölgesinde Tokyo'da olimpiyatların durumu tartışılıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına 49 gün kalmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyunların durumuna yönelik tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.
Koronavirüs gölgesinde Tokyo'da olimpiyatların durumu tartışılıyor

Salgında yeni bir dalga yaşanmasının ardından son günlerde Japonya Bilim Kurulundan yapılan açıklamalar ve ülke genelinde düzenlenen anketler, Tokyo 2020'nin iptal edilmesi konusunu gündeme getirdi.

Ülkede birçok doktor, oyunların düzenlenmesi halinde sağlık sisteminin çok zorlu bir sürece gireceğine işaret ederken, yapılan anketlere göre yüzde 80 çoğunluk, Tokyo 2020'nin yeniden ertelenmesi veya iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Oyunlarda çalışacak 80 bin gönüllüden 10 bini ise sağlık endişesi nedeniyle turnuvada yer almayacağını şimdiden duyurdu.

Seiko: Oyunların yapılması olasılığını yüzde 100 görüyorum
Tokyo 2020 organizatörleri ise bu baskılara rağmen oyunların planlandığı gibi 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacağını vurguluyor.

İngiliz basınına konuşan Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, "Oyunların yapılması olasılığını yüzde 100 olarak görüyorum. Yaşayacağımız en büyük sorun, oyunlar öncesindeki insan trafiğini kontrol altına almak ve bunu yönetmek olacak." ifadelerini kullandı.

Pandeminin oyunlar sırasında yaygınlaşması halinde de iptal edilme seçeneğinin düşünülmediğini kaydeden Seiko, "Oyunlar sırasında salgın belirtileri görülürse alacağımız en önemli önlem, tribünlere seyirci almamak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi rakamlara göre, salgın nedeniyle 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Japonya, alınan tedbirler ve ölüm oranında birçok ülkeden daha iyi konumda bulunuyor.

Yurt dışından seyirci alınmayacak olimpiyatlarda, ülke genelindeki salgın vakaları nedeniyle kendi vatandaşlarının alınıp alınmayacağına ilişkin kesin kararın ise 20 Haziran'da verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul tarihleri belirlendi04 Haziran 2021 Cuma 10:53
  • Suns son NBA şampiyonu Lakers'ı eledi04 Haziran 2021 Cuma 10:12
  • Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya04 Haziran 2021 Cuma 09:59
  • Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya04 Haziran 2021 Cuma 09:29
  • UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak03 Haziran 2021 Perşembe 16:41
  • Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç Fransa'da podyum hedefliyor03 Haziran 2021 Perşembe 16:30
  • PFDK'den Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası03 Haziran 2021 Perşembe 16:29
  • Ashleigh Barty Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı03 Haziran 2021 Perşembe 16:13
  • Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz03 Haziran 2021 Perşembe 16:13
  • Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi oldu03 Haziran 2021 Perşembe 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti