  • BIST 99.073
  • Altın 373,670
  • Dolar 6,9214
  • Euro 7,5286
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Koronavirüs günlerinde Türkiye'nin internet karnesi

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama, EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM oldu.
Koronavirüs günlerinde Türkiye'nin internet karnesi

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Kovid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını bildirdi. 

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondan fazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve #koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.

Çalmuk, Türkiye'de #koronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan fazla tivit atıldığını, atılan bu tivitlerin 1 milyardan fazla tık aldığını bildirdi.

Google Indeks'te genel olarak Kovid-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Kovid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:41
  • Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel '100. Yıl Marşı'20 Nisan 2020 Pazartesi 11:39
  • Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: Yaralı askerlerimiz var20 Nisan 2020 Pazartesi 11:29
  • Yasağa rağmen ehliyetsiz ve alkollü şekilde trafiğe çıktı, 3 kuralı ihlal etti20 Nisan 2020 Pazartesi 11:26
  • Bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti20 Nisan 2020 Pazartesi 11:19
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:05
  • Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi20 Nisan 2020 Pazartesi 10:15
  • Belediye Başkanına silahlı saldırı20 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
  • 44 kişi virüse yakalandı! Muhtar hakkında soruşturma20 Nisan 2020 Pazartesi 09:38
  • Ankara'da 162 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu20 Nisan 2020 Pazartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti