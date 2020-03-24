"Koronavirüs hastaları fenalaşmadan önce ‘iyi hissediyorum’ diyor"

Koronavirüsten yüz yetmiş beş kişinin hayatını kaybettiği ABD’de doktorlar hastalığın aşamalarını yavaş yavaş tanımaya başladı. Doktorlar, şiddetli vakalarda hastaların fenalaşmadan bir süre önce kendilerini iyi hissettikleri konusunda uyarıda bulundu.

Doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan kişilerin durumları aniden kötüleşmeden önce semptomlarda bir mola görülebileceği konusunda uyardılar.

Koronavirüs vakalarının otuz bini aştığı ABD’de, doktorlar ölümcül virüsü daha iyi kavramaya başlıyor.

Doktorlar, ilk semptomların genellikle hafif olduğunu söylüyor. Hastalar hafif öksürük, baş ağrısı ve düşük dereceli ateşten şikayette bulunuyor.

New Orleans’daki Tulane Tıp Merkezi’nde, yirmi koronavirüs hastasını tedavi eden akciğer hastalıkları ve yoğun bakım doktoru Dr. Joshua Denson, hastalığın ilk aşamasını “yavaş yanma” olarak nitelendirdi.

NBC’ye konuşan doktor Denson, “hastalar ya iyileşmeden ya da gerçekten hastalanmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca, bu septomları taşıyorlar” dedi.

Denver’deki yoğunu bakım departmanından diğer bir akciğer hastalıkları uzmanı olan Dr. Ken Lyn-Kew, kendi hastalarında da benzer bir eğilim gördüğünü söyledi.

Lyn-Kew, “vücudun bunun yenip yenemeyeceğini çözmeye çalıştığı bir evre var gibi görünüyor” dedi.

Dr. Ken Lyn-Kew’i dediğine göre hastalar belli bir süre iyi gidiyor ve sonra birdenbire yorgun hissetmeye, nefes darlığı ve göğüs ağrısı çekmeye başlıyorlar.

‘YİRMİ DÖRT SAAT İÇİNDE FENALAŞIYOR’

Kuzey Carolina Winston-Salem’deki Wake Forest Tıp Okulu’nda bulaşıcı hastalık uzmanı olan Prof.Dr. Christopher Ohl, Dr. Lyn-Kew’in bulgularını yineledi. Dr. Ohl, ‘sanırım hastalığı yeniyorum’ diyen hastalar yaklaşık yirmi dört saat içinde artan ateş, şiddetli yorgunluk, kötüleşen öksürük şikayetiyle fenalaşıyorlar” diyerek kendi hastalarında da benzer durumların söz konusu olduğunu belirtti.

Geçen ayın sonlarında koronavirüs testi pozitif çıkan Chris Kane adında bir hastanın eşinin anlattıklarına göre, kocası da fenalaşmadan önce kendini iyi hisseden hastalar arasındaydı.

‘GENÇLER DE DİKKAT ETMELİ’

Doktorlara göre yaşlılar ve kronik tıbbi rahatsızlığı olan kişiler bu ani düşüş için yüksek risk altında gibi görünüyor. Dr. Denson, kritik hastalarının çoğunun altında yatan sebebin obezite, yüksek tansiyon ve diyabet kombinasyonu olduğunu söyledi.

Ancak doktorlar birçok kronik hastalığı olmayan genç hastaların da, ciddi vakalar bildirdiği konusunda uyardı. Yaşı kaç olursa olsun herkesin maruz kalmamak için resmi uyarılara uyması gerekiyor.

Dr. Lyn-Kew, doktorların da hastalığı yaşayarak öğrendiğini belirterek “maalesef Kovid-19 için bir ders kitabımız yok. Biz de bu hastalığı dakika dakika öğreniyoruz” dedi.