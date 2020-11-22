Koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek

Pursaklar Belediyesi tarafından, Pursaklar Devlet Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapılacağı triaj çadırı kuruldu.

Pursaklar Belediyesi tarafından, hastanelere koronavirüs şikayeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Pursaklar Devlet Hastanesinin önüne triaj çadırı kuruldu.

Hastalara ilk muayenenin yapılacağı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl, vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla asfalt, kilit parke taşı döşemesi, hasta ve hasta yakınlarının hastane bahçesinde huzurlu vakit geçirmeleri için çevre düzenlemesi gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün etkili olduğu bu günlerde hastane içinde ve dışında dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

‘‘Sağlık çalışanlarımıza desteğimizi sürdürerek üzerlerindeki yükü bir nebze hafifletmeye amaçlıyoruz’’

Kurulan çadırla birlikte pandeminin yayılım hızını azaltmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Devlet Hastanemizde riskli hastalara önlem alınabilmesi amacıyla, belediye olarak, sağlık alanına destek verilebilmesi için, hastane bahçesine triaj çadırı kurduk. Koronavirüs şüphesi olan hastalarımızın hastalıklarının hastane ortamına ve hastanede bulunan hemşehrilerimize bulaşmasının önüne geçmek adına ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yapılması sağlanıyor. Sağlık çalışanlarımıza desteğimizi sürdürerek üzerlerindeki yükü bir nebze hafifletmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Akdoğan, koronavirüs sürecinde vermiş oldukları destekten ve yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.