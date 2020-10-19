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Koronavirüs hastasının ulaşamadığı babasını, kayınpederi ölü buldu

DÜZCE'de, koronavirüs testi pozitif çıkan K.T., karantinaya alındı. Bu süreçte babası Muhsin Tınaz'dan (60) haber alamayan K.T., kayınpederi Hasan Kurnaz'dan yanına gitmesini istedi. Kurnaz, Muhsin Tınaz'ı evinde ölü buldu.
Koronavirüs hastasının ulaşamadığı babasını, kayınpederi ölü buldu

Olay, akşam saatlerinde Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 4 gündür evde karantinada olan K.T., babası Muhsin Tınaz'dan haber alamayınca durumu kayınpederi Hasan Kurnaz'a bildirip, babasının evine uğramasını istedi. Bunun üzerine Kurnaz, Tınaz'ın evine geldi. Kurnaz kapıyı çaldı ancak açan olmayınca endişelenerek durumu polise bildirdi. Gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açıp, girdi. Ekipler, Muhsin Tınaz'ı ölü buldu. Yatağında bulunan Muhsin Tınaz'ın yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği tahmin edildi.  

Olay hakkında bilgiler veren Hasan Kurnaz, "Dünürümden 3- 4 gündür haber alınamıyordu. Damadım karantinada olduğu için gelemedi. Kızım da karantinada olduğu için gelemedi. İkisi beraber geliyorlardı. Arada bakıyorlardı. Geldik durum vahim" dedi.

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