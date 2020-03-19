"Koronavirüs havada 3 saat yaşayabiliyor"

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün (corona virüs) havada saatlerce yaşayabileceğini gösteren bir çalışmanın ardından sağlık çalışanlarına 'hava önlemleri' almalarını önerdi.

DSÖ'nün zoonoz ünitesi başkanı Dr. Maria Van Kerkhove, Pazartesi günü, sağlık çalışanlarının enfekte hastalar üzerinde bazı prosedürler uygularken kendilerini koruması için ek adımlar atılmasının önemini vurguladı.

"ÖZELLİKLE YAKIN TEDAVİ UYGULAYANLAR DİKKATLİ OLMALI"

"Sıradan insanlar endişe etmemeli", diyen Van Kerkhove, "ancak özellikle 'hastalara yakın tedavi uygulayan sağlık çalışanları' kendisine çok dikkat etmeli" diyerek uyarıda bulundu..

Van Kerkhove, “Bir tıbbi bakım tesisinde 'aerosol üretici bir işlem' uyguladığınızda olduğu gibi bu da parçacıkları aerosol haline getirdiğimiz anlamına gelir, ve bu da virüslerin havada biraz daha uzun süre yaşayabilecekleri anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

VİRÜS ÜÇ SAATE KADAR YAŞAYABİLİYOR

Virüs tipik olarak, birisinin hapşırması ve öksürmesi gibi solunum damlacıkları yoluyla bulaşıyor, ancak yapılan yeni bir çalışma, virüs taşıyan bu damlacıkların 'üç saate kadar' havada asılı kalabileceğini gösteriyor.