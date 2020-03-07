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Koronavirüs iddialarına açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.
Koronavirüs iddialarına açıklama geldi

Koca'dan İstanbul'da corona virüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beriiyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

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