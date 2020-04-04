  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk, Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı
Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

'KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK'

"Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.

Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık."

'İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİNİN BEDELİNİ KARŞILAYACAĞIZ'

Bakan Selçuk, sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkati çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kavga edenlere sosyal mesafeye uymadıkları için ceza kestik"04 Nisan 2020 Cumartesi 22:25
  • Rusya'da binada büyük patlama!04 Nisan 2020 Cumartesi 17:13
  • Semt pazarı tıklım tıklım doldu04 Nisan 2020 Cumartesi 17:12
  • İngiltere'de 1 günde 708 ölüm daha04 Nisan 2020 Cumartesi 17:10
  • İspanya'da karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatıldı04 Nisan 2020 Cumartesi 17:09
  • "Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu"04 Nisan 2020 Cumartesi 17:07
  • Tekirdağ Valiliği'nden koronavirüs önlemi... Toplu ulaşım 15 gün durduruldu04 Nisan 2020 Cumartesi 15:48
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Konaklama vergisi yılbaşına ertelendi04 Nisan 2020 Cumartesi 15:41
  • Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak04 Nisan 2020 Cumartesi 15:35
  • Koronavirüs Yargıtay'a da sıçradı04 Nisan 2020 Cumartesi 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti