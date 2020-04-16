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"Koronavirüs ilacı üzerinde çalışıyoruz"

Koronavirüse karşı aşı geliştirmek için laboratuvara giren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptığı paylaşımla 4. bir ekip oluşturduklarını ve bir ilaç üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
"Koronavirüs ilacı üzerinde çalışıyoruz"

Dünyayı kuşatan yeni tip koronavirüs salgınından kurtulmak için geçtiğimiz günlerde ekibiyle birlikte laboratuvara giren Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni bir müjde daha geldi. Daha önce üç ekip olarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ilaç geliştirmek amacıyla dördüncü ekibi kurduklarını açıkladı.

"BU SEFER BİR İLAÇ ÜZERİNDEYİZ"

Koronavirüs aşı çalışmaları için dün “Dünya nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek." diyen Ovalı, gece yaptığı paylaşımda ise 3 grup halinde çalışan ekibini tanıttı. Ardından da grup sayısını bugün 4'e çıkaracaklarını belirterek "Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz" dedi.

İşte Ercüment Ovalı'nın o paylaşımı ve 3 grupluk koronavirüs aşısı ekibi: "Günler, geceler boyu çalıştılar ve daha da çalışacaklar. Ülkemiz icin 3 gruba bölündük. Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz. Gururla poz veren bu Türk çocuklarina inanıyorum. Bağışık plazma, kök hücre, aşı ve virus spesifik T hucre grubu"

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