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Koronavirüs ilacını içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kendi geliştirdikleri ve adını 'Covid Organics' koydukları koronavirüs (corona virüs) ilacını içti.
Koronavirüs ilacını içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti.

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı.

YOKSULLARA ÜCRETSİZ DAĞITACAK

Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

ÜLKEDE ÖLEN KİMSE YOK

Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.

Çinli bilim insanlarının Vietnam Savaşı'nda sıtma tedavisinde kullandığı artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

KEŞFEDEN DOKTOR NOBEL KAZANMIŞTI

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

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