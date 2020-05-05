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koronavirüs ilacının denemelerine başladılar

İngiltere'de koronavirüs (corona virüs) aşı çalışmaları son gaz devam ederken Southampton Üniversitesi ise ilaç denemelerine başladı. 'SNG-001' adı verilen ilacın Haziran ayı sonunda hazır olması bekleniyor.
koronavirüs ilacının denemelerine başladılar

Oxford Üniversitesinin geliştirmeye devam ettiği Covid-19 aşısının yanı sıra Southampton Üniversitesi Hastanesinde ise Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere "SNG-001" adıyla yeni bir ilacın denemelerine başlandı.

Britanya'da bilim insanları tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmek için geliştirilen ilaç, Southampton Üniversitesi Hastanesinde deneniyor. İngiltere biyo-teknoloji şirketi Synairgen tarafından uygulanan "SNG-001" ilacının denemelerinin Haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLARDA BİLE SONUÇ VERECEKTİR"

Southampton merkezli Synairgen şirketinin CEO'su Richard Marsden, vücudun viral virüslere karşı ilk savunma hattının bir parçası olan "interferon beta" adlı proteinin ilaç tedavisinde kullanıldığını belirtti. Marsden, Koronavirüs'ün bağışıklık sistemini zayıflattığı için bu protein üretiminin baskılandığını ifade ederek, "İlacımız virüs varken doğrudan hava yollarına verilen özel bir interferon beta formülasyonudur. Umarım proteinin doğrudan bir dozu, bağışıklık sistemleri zayıf olan hastalarda bile güçlü bir anti-viral yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

İnterferon beta verilmesiyle vücudun, özellikle bağışıklık sistemleri zayıflayanlarda virüsle savaşma yeteneğinin arttırılması hedefleniyor. SNG-001 ilacı ile en ciddi Koronavirüs vakalarında yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç duyulmasını önleyeceği hedefleniyor.

DAHA TİTİZ ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Synairgen yetkilileri, ilaç denemelerinin astım ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastaların bağışıklık sistemlerini olumlu yönde geliştirdiğini ifade ederken, ilacın Covid-19 hastaları üzerinde uygulamaya başlamadan önce daha titiz bir klinik araştırmadan geçmesi gerektiğini dile getirdi.

MS hastalığı tedavisinde de yaygın olarak kullanılan interferon betanın Koronavirüs hastaları için tedavi olmasına yönelik çalışmalar sürerken ilaç denemeleri şu ana kadar 75 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. İlaç denemelerine katılan gönüller, çalışma bitene kadar kendilerine hangi tedavinin uygulandığı bilmeyecek. İlaç denemelerine başkanlık eden Southampton Üniversitesi Profesörü Tom Wilkinson, "İlacı alan hastaların sağlığında iyi bir gelişme göreceğiz" diye konuştu.

HAZİRAN AYI SONUNA KADAR SONUÇLANDIRILACAK

Synairgen yetkilileri, Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılması beklenen Koronavirüs ilacı çalışmalarının umut vaat etse bile virüslü hastalar üzerinde rutin olarak kullanılmadan önce daha fazla deneme yapacaklarını belirtti.

Synairgen CEO'su Richard Marsden tedarikçilerle, klinik araştırma biter bitmez ilacı üretmeye başlamanın mümkün olup olmadığı konusunun görüşüldüğünü söylerken ilacın olumlu sonuç vermesi halinde seri üretiminin yıl sonunda mümkün olabileceğini öngörüyor.

ULUSLARARASI KONFERANS YAPILACAK

Öte yandan Oxford Üniversitesinin Koronavirüs aşı çalışmaları devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesi ve Koronavirüs'ün yayılmasının durdurulması konularının ele alınacağı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak.
 

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