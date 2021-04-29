Koronavirüs ile mücadelede birincilik Altınok'un

SONAR Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmaya göre Ankara’da koronavirüs ile mücadelede en başarılı belediye başkanı Turgut Altınok oldu.

SONAR Araştırma Şirketi, 20 büyükşehirde belediyelerin çalışmaları ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre koronavirüs ile mücadelede Ankara ilçe belediye başkanları arasında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yüzde 71,6 ile sıralamada birinci, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yüzde 70,7 ile ikinci, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yüzde 69,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

HATA PAYI YÜZDE 2,9

1 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında, 20 büyükşehirin 8'inde yüz yüze, 12'sinde ise telefon yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin hata payının yüzde 2,9 olduğu belirtildi. Ankete katılanlara, “Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır? Koronavirüs ile mücadelede büyükşehir belediye başkanınız başarılı mıdır’ gibi sorular yöneltildi.

EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI; “TAŞDELEN”

Anket sonucuna göre, Ankara'da en başarılı belediye başkanı olarak CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen seçildi. İkinci sırada AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yer aldı.

KORONA İLE MÜCADELEDE BİRİNCİ; “ALTINOK”

“Koronavirüs ile mücadelede ilçe belediye başkanımız başarılı mıdır?” sorusuna göre ise korona ile mücadele de 25 ilçe arasında en başarılı belediye başkanı yüzde 71,6 oran ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. Altınok’u yüzde 70,7 ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen takip etti.

25 İLÇEDE İLK 10 BELİRLENDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yüzde 69,4 ile üçüncü sırada olurken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yüzde 67,8 ile dördüncü, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya yüzde 65,4 ile beşinci, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yüzde 64,6 ile altıncı, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yüzde 64,1 ile yedinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yüzde 63,7 ile sekizinci, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yüzde 61,5 ile dokuzuncu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yüzde 59,8 ile onuncu sırada yer aldı.

ALTINOK, TEŞEKKÜR ETTİ



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; maske, dezenfektan, kolonya ve sabun üreten ilk belediye olduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı, “İlk maske, dezenfektan, kolonya ve sabun üreten belediye olarak en başından beri Covid-19’a karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Teveccühünüz için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

