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Koronavirüs ile nezle arasındaki temel fark saptandı

Koronavirüs ile soğuk algınlığı olarak da bilinen nezle arasındaki temel fark saptandı. ABD'li bilim insanları, Kovid-19'un erken aşamada belirleyebilecek kilit semptomun sinüslerin tıkalı olmadığı halde koku kaybı olduğunu tespit etti.
Koronavirüs ile nezle arasındaki temel fark saptandı

Tüm dünyayı saran ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ile soğuk algınlığı olarak da bilinen nezle arasındaki temel fark saptandı. 

Sonuçları EurekAlert sitesinde yayınlanan çalışmaya göre, ABD'li bilim insanları, Kovid-19'un erken aşamada belirleyebilecek kilit semptomun sinüslerin tıkalı olmadığı halde koku kaybı olduğunu tespit etti.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi'nden Otolarengoloji ve Cerrahi Uzmanı Prof. Ahmad Sedaghat, araştırma sonuçları ile ilgili şunları kaydetti: 

"KOKU KAYBI VARSA TEST ŞART"

"Kovid-19'un virüs bazlı soğuk algınlığında genelde görülen burun tıkanıklığı ya da mukus oluşumu gibi semptomlarla alakası yok. Bu da Kovid-19'u mevsimsel alerjiden oldukça rahat bir şekilde ayırt edilmesini sağlıyor."

Araştırmacılara göre, burun boşluğu ile ilgili diğer semptomların görülmediği halde koku kaybı, hastanın beklemeksizin izole edilmesi ve koronavirüs testine tabi tutulması gerektiğini ortaya koyan başlıca semptom.

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