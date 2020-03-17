"Koronavirüs İngiltere’nin yüzde 80’ine bulaşacak"

İngiliz Guardian Gazetesi, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak koronavirüse karşı radikal önlemler almayan İngiltere’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi’nin hazırladığı belgeye ulaştı.

Gazeteye göre Kamu Sağlığı Birimi’nin (PHE), hazırladığı dosyayı gizli bir bilgilendirme toplantısında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerine aktardı. Guardian, kaynağını gizli tutarak belgeye ulaştığını belirterek koronavirüsle ilgili İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın öngörülerini haberleştirdi.

VİRÜS ÜLKENİN YÜZDE 80'İNE BULAŞABİLİR

Buna göre virüs 12 ay daha yayılmaya evam edebilir ve NHS hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir.

Bu süreçte İngiltere’de yaşayanların yüzde 80’inde koronavirüse rastlanması bekleniyor.

Hükümetin en üst düzey tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, daha önce bu oranı “en kötü senaryo” diye nitelendirmiş ve gerçek sayının bundan daha az olacağını söylemişti. Ancak NHS’e sunulan belgede “Önümüzdeki 12 ay boyunca halkın yüzde 80’ine virüsün bulaşmasının beklendiği ve yüzde 15’inin [7.9 milyon kişi] hastaneye yatırılmasının gerekeceği” belirtiliyor.

Belgede, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi kritik birimlerde çalışanların virüsten ne oranda etkileneceğine dair tahminler de yer alıyor.

BELGE BAŞHEKİMLERE GÖNDERİLDİ

Son birkaç gün içinde PHE’nin “acil durum hazırlığı” birimi tarafından hazırlanan ve koronavirüs salgınıyla mücadele biriminin başındaki en üst düzey yetkili olan Doktor Susan Hopkins tarafından imzalanan belge, İngiltere’deki hastanelerin başhekimleriyle paylaşıldı.

Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi’nden Profesör Doktor Paul Hunter, “Virüsün yazın insanlar kapalı alanlarda daha az vakit geçirdiğinde daha az yayılacağını, ancak sonbaharla birlikte yeniden yükseleceğini ve sonsuza dek hayatımızda olacağını, ancak artık toplumsal bağışıklık geliştirilmiş olacağı için daha kolay atlatılacağını” söyledi.

Belgeye göre sağlık çalışanlarının 1 milyonu ve sosyal hizmetlerde görev alan 1,5 milyon kişi de, toplamda bir aylık süreyle virüs sebebiyle çalışamayabilir.

ÇALIŞMA HAYATINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında öksürük şikayeti olanların 1 hafta kendi kendilerini karantinaya almalarını söylemişti.

Belgede bu sözler hatırlatılarak, İngiltere’nin en az yüzde 10’unun aynı anda öksürük şikayeti olacağı ve bu durumun çalışma hayatına ciddi bir etkisi olacağı belirtiliyor.

Laboratuvarların çok fazla taleple uğraştığını ve baskı altında olduğunu yazan raporda, artık sadece koronavirüsün tespit edildiği bakım evlerinde, cezaevlerinde ya da hastanede yatan kritik durumdaki hastalara test yapılacağı yazıyor. Virüsü kolayca kapma ve bulaştırma ihtimali olan sağlık çalışanlarına bile test yapılmayacağı bilgisine de yer veriliyor.

ÖLÜ SAYISI 500 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Üst düzey bir NHS çalışanı, halkın yüzde 80’ine koronavirüs bulaşması halinde ölü sayısının 500 binin üzerine çıkabileceğini söylüyor.

Şu an koronavirüsün yol açtığı ölüm oranı, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yüzde 3,4. Bu oran İngiltere’de yüzde 1’de kalsa bile bu, nüfusun yüzde 80’ine virüsün bulaşması durumunda 531 bin kişinin öleceği anlamına geliyor.

Eğer ölümler, hükümete danışmanlık yapan Prof. Whitty’nin tahmini olan yüzde 0,6 oranında kalırsa, 318,660 kişi hayatını kaybedebilir.

MAYIS SONUNDA EN ÜST NOKTAYA ULAŞACAK

Whitty’ye göre İngiltere’de koronavirüs vakaları 10 ile 14 hafta arasında, yani Mayıs sonu- Haziran ortasında en üst noktasına ulaşacak.

Diğer ülkeler bu tarihi geciktirmeye, böylece sağlık sistemlerini iyileştirmeye çalışıyor. Bu sırada daha etkili bir tedavi bulunması beklentisi de var.

Sonraki 10 haftada ölüm oranlarının sıfıra yakına düşmesi bekleniyor. Ancak vírus henüz tam anlamıyla tanınmadığı için sonbahar ve kış aylarında yeniden çok yüksek rakamlara çıkma ihtimalinden de korkuluyor.