Koronavirüs kişisel havuz yapımına talebi arttırdı

Ulusal Havuz Enstitüsü Başkanı Korcan Kurtoğlu, "Kişisel havuz yapım talebi, koronavirüs nedeniyle geçen seneye göre yüzde 25-30 oranında arttı." dedi.

Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Havuz Enstitüsünün 1995'te kurulduğunu ve Türkiye'nin her bölgesinden üyelerinin bulunduğunu belirtti.

Koronavirüs döneminde apartman dairelerinde yaşayanların bahçesi olan sitelere taşınabilmek için arayış içine girdiklerini aktaran Kurtoğlu, "Bahçeli sitelerde yaşayanlar havuzlu sitelere, havuzlu sitelerde yaşayanlar da müstakil evlere taşınmak için arayışlara girdi. O dönemde müstakil evlerde de bu evlere uygun yer olup da daha evvel kişisel (özel) havuzu olmayan varsa onlar da özel havuz yaptırmanın arayışına girdiler. Ya da mevcut havuzları var ve tadilat gerektiriyorsa, kullanılmıyorsa onları da tamir ettirerek kullanılır duruma getirmeye çalıştılar." diye konuştu.

Kurtoğlu, Ulusal Havuz Enstitüsüne bu konuda çok sayıda soru geldiğini ve üyelerinden aldıkları geri dönüşlerden, havuz yaptırma taleplerinde artış olduğu bilgisini edindiklerini ifade etti.

Korcan Kurtoğlu, koronavirüsteki vaka sayılarının azalmasıyla normalleşme adımlarının atılmaya başlandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tatil sezonu için birçok kişi virüs nedeniyle endişe duyarken, salgının yayılmasından itibaren havuzlu sitelere ve müstakil evlere rağbet arttı. Kişisel havuz yapım talebi, koronavirüs nedeniyle geçen seneye göre yüzde 25-30 oranında arttı. Salgın nedeniyle ticari hareketlilik geçtiğimiz 2 ayda azalmış olduğundan, özel havuz yapımındaki artış belki bu senenin rakamlarına yansımayacak ancak önümüzdeki yıl, bu sene yaşananların da etkisiyle özellikle kişisel havuzların yapımının bu oranlarda artacağını öngörüyoruz. Bu sene de kiralık havuzlu villa tarzı tatil seçeneği de ön plana çıkacak."

"Kiralık havuzlu villalara da rağbet arttı"

Masaj havuzlarına da talebin arttığına değinen Kurtoğlu, "Üyelerimiz aynı zamanda bunların da ithalat ve satışını yapıyor. Herkesin havuz yaptıracak bahçesi olmayabilir ama bir terası, balkonu, ufak da olsa bir yeri olanlar en azından masaj havuzlarından almaya çalışıyor. Bunlarla ilgili de talep artışı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kurtoğlu, özellikle sahil kesimlerinde, Ege ve Akdeniz bölgesinde Çeşme ve Bodrum gibi tatil mekanları başta olmak üzere insanların yazlıklarını kiraladığını dile getirerek, "Orada da kiralanan havuzlu villalar var. Havuzlu villa olursa insanlar gittikleri tatil beldesinde kiraladıkları evlerinden çıkmadan tatillerini yapabilecek. Dolayısıyla bunlara yönelik artış da var. Bu bölgelerdeki üyelerimizden aldığımız bilgiye göre, havuzlu villaların kullanılmayan havuzlarının onarılması ve çalıştırılmasıyla ilgili yoğun talep geliyor. Dolayısıyla bu tip kiralık havuzlu villalara da rağbet arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Villa bahçesindeki bir havuzun maliyetinin yaklaşık 150 bin liradan başladığını ifade eden Kurtoğlu, kişisel havuzların maliyetinin değişken olduğunu, havuz yapımında kullanılan malzeme ve büyüklüğe göre fiyatın yükseldiğini söyledi.

Site havuzlarından da bahseden Korcan Kurtoğlu, "Site havuzları da sadece site sakinleri tarafından değil misafirlerle birlikte oldukça yoğun kullanılıyor. Dolayısıyla site havuzlarının otel ve belediye havuzları gibi Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.