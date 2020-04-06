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"Koronavirüs mayıs ayında zirve yapacak"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, mayıs ayında koronavirüsün Türkiye'de zirve yapacağını, mayıs ortalarında ise bazı kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi.
"Koronavirüs mayıs ayında zirve yapacak"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye ve dünyada mayıs başında zirve yapacağını ve mayıs ortasında bazı kısıtlamaların kaldırıldığının görülebileceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Koronavirüs salgınına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Pandemi, Türkiye ve dünyada mayıs başında zirve noktaya ulaşacak ve sonrasında hastalığın eğrisi aşağıya inecek. Mayısın ikinci yarısından itibaren bazı kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir ancak bazı kısıtlayıcı önlemler uzun süre uygulanmaya devam edecek."

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN TAMAMI ALINMADI"

İnsanlığın çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğunu ve başlangıçta bu tehdidi gereğine uygun şekilde ele almayan ABD ve İtalya gibi ülkelerin daha fazla zarar gördüğünü söyleyen Kılıçaslan, "Türkiye'de salgın daha geç başladı, hala daha yükseliş evresindeyiz. Ülkemizde bazı kısıtlayıcı önlemler zamanında alındı ancak gerekli önlemlerin tamamı alınmadı. En önemli hata, İran sınırının kapatılmasında ve uluslararası seferlerin askıya alınmasında geç kalınmasıydı. Ayrıca başlangıçta yeterli sayıda test yapılmadı" diye konuştu.

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