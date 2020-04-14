  • BIST 98.027
  • Altın 378,017
  • Dolar 6,7920
  • Euro 7,4461
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Koronavirüs mücadelesinde sağlıkçıların 'göz yaşartan' dayanışması

Başkentte koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan sağlık personelinin test yaptırması gereken eşinin yardımına, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Birsen Cevahiroğlu Teke koştu.
Koronavirüs mücadelesinde sağlıkçıların 'göz yaşartan' dayanışması

İl Sağlık Müdürlüğünde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan bir sağlık personelinin kontrollerde Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi. Hastanede karantinaya alınan personelin temaslı olduğu kişilerden de test alınması istendi. 

Bunun üzerine ilk olarak sağlık personelinin eşine telefonla ulaşılarak test için hastaneye gelmesi gerektiği bildirildi.

Biri 5 aylık diğeri 5 yaşında iki çocuğu bulunan anne, yakınlarının şehir dışında bulunması nedeniyle çocuklarını bırakabilecek birini bulamadı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğüyle temasa geçen sağlık personelinin eşi, çocuklarını bırakamadığı için hastaneye gidemediğini iletti. Durumdan haberdar olan Başhekim Yardımcısı Dr. Teke, anne ve çocuklarının yardımına koştu. O an hekimliği bir kenara bırakan Teke, babaları hastanede karantinada, anneleri de test için sağlık kuruluşuna giden çocuklara baktı.

Bebeği ayağında sallayan ablasıyla da oyunlar oynayan Teke, onlara annelerinin yokluğunu aratmadı. Annelerinin hastanede bulunduğu birkaç saat içinde çocukları yalnız bırakmayan Teke, dayanışmasıyla meslektaşlarının da takdirini kazandı.

"Arkadaşımızın ailesine yardımcı oldum çok mutluyum"
AA muhabirinin görüştüğü Dr. Birsen Cevahiroğlu Teke, Kovid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde sağlık personeline yapılan rutin kontrollerde pozitif vakaların çıkabildiğini söyledi.

Bazı personelin çocuklarının bulunduğunu ve bu süreçte ailelerinin ve temaslı olduğu kişilerin kontrolünü yaptırdıklarını aktaran Teke, "Bugün ilginç bir olay oldu. Bebeği olan bir arkadaşımızı hastanede yatırdık. Eşinin de tetkiklerinin yapılması gerekiyordu. Ona yardımcı olduğum için mutluyum. Arkadaşımızın ailesine yardımcı olmak istedim. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 10:13
  • Kritik toplantı başladı: Bakan Koca saat 19:00'da açıklama yapacak10 Nisan 2020 Cuma 16:36
  • Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır10 Nisan 2020 Cuma 14:47
  • İmmün plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasından iyi haber10 Nisan 2020 Cuma 14:03
  • Koronavirüs kan stokunu eritti10 Nisan 2020 Cuma 13:08
  • Deprem çantasına 'koronavirüs' düzenlemesi10 Nisan 2020 Cuma 11:00
  • Doktor koronavirüsü yendi, işine döndü10 Nisan 2020 Cuma 09:23
  • Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor09 Nisan 2020 Perşembe 12:24
  • Ankara sokakları boş kaldı09 Nisan 2020 Perşembe 10:14
  • Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı09 Nisan 2020 Perşembe 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti