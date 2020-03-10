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Koronavirüs ne zaman bitecek?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, virüsün en az hazirana kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini öngördü.
Koronavirüs ne zaman bitecek?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Kovid-19 adı verilen koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan Zhong, virüsün en az hazirana kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini tahmin etti.

Çin’de yayınlanan Shenming Shibao gazetesinin sözlerini aktardığı Zhong, “Tahminlere göre salgın dünya genelinde en az haziran ayına kadar yayılmaya devam edecek. Koronavirüs ile mücadeledeki ağırlık gelecekte ihracattan (Çin’den dışarıya) ithal vakalara kayabilir” ifadelerini kullandı.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.

Son verilere göre Çin’de salgından ölenlerin sayısı 3 bin 119 kişiye ulaştı.

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