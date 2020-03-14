Koronavirüs nedeniyle BM de kapılarını kapatıyor

ABD’nin New York kentinde 500 kişide görülen koronavirüsü tehdidi nedeniyle, Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki genel merkez binasını 4 hafta kapatacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre BM Genel Merkez binası, 16 Mart’tan 13 Nisan’a kadar kapılarını tamamen kapatırken, personel çalışmalarına 13 Nisan’a kadar evden devam edecek.

Filipinler’in BM Daimi Temsilciliğinden ismi açıklanmayan ve BM’de toplantılara katılan bir kadın diplomatın, yapılan koronavirüsü test sonucu “pozitif” çıkarken, Filipinler misyonundaki 12 diplomat kendini karantinaya almıştı.

New York’taki BM Uluslararası Okulu’ndan (UNIS) bir öğretmende de koronavirüsü çıkarken, okulda çocuğu olanların ailelerin BM’ye gelmeden evden çalışmaları istenmişti.

BM daha önce de tüm yan etkinliklerin iptal edildiği açıklamış, ardından bina ziyaretçilere kapatılmıştı.