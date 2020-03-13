Koronavirüs nedeniyle dört ülke eğitime ara verdi

Koronavirüs hemen hemen her ülkede etkisini devam ettiriyor, Alınan önlemler kapsamında dört ülke daha eğitime ara verdi.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı. İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmes, Kovid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığına dikkati çekti.

Belçika'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında "federal etap"a geçtiğini açıklayan Wilmes, bu çerçevede bölge hükümetlerine sadece tavsiyede bulunulmayacağını, ulusal kararlar alınabilineceğini ifade etti.

Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Wilmes, tüm kültürel ve spor etkinliklerinini iptal edildiğini duyururken kafe ve restoranların kapatılacağını, market ve eczanelerin açık kalacağını belirtti.

Toplumdaki yaşlı nüfusa dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunan Wilmes, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

LÜKSEMBURG'DA DA OKULLAR TATİL

Öte yandan, Avrupa'nın küçük ülkelerinden Lüksemburg da tüm okulları pazartesi gününden itibaren 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurdu.

Lüksemburg Sağlık Bakanı Paulette Lenert, ülkede 26 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, 90 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı.

Tatil süresinin gelişmelere göre uzatılabileceği ifade edildi.

BELÇİKA'NIN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI KURUMLAR ÖNLEM ALIYOR

Belçika'da bulunan Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO da Kovid-19 kapsamında bazı önlemler aldı.

Avrupa Parlamentosu 100'den fazla etkinliğini iptal etti. Ayrıca Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan üyelerin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca parlamento binalarına girişinin yasaklanacağı duyuruldu.

Öte yandan AB Komisyonu da pazartesi gününden itibaren kritik görevde bulunmayan personelin evden çalışacağını, Avrupa Okullarının tatil edileceğini ve toplantı sayılarının azaltılacağını açıkladı.

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakerelerin de gelecek hafta gerçekleşmeyeceği belirtildi. NATO'da da elzem olmayan toplantılar iptal edilirken karargahtaki personel sayısını azaltmak için bazı temsilcilikler ile yazmanlık personeli vardiyalı olarak evden çalışmaya başladı. Halihazırda Belçika'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 399'a ulaşırken 3 kişi de hayatını kaybetti.

PORTEKİZ DE OKULLARI KAPATMA KARARI ALDI

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Kovid-19 salgınıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda alınan tedbirleri basın toplantısında açıkladı.

Virüs kontrol altına alınana kadar Portekizlilerin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Bu, hayatta kalmamızın bir mücadelesi. Bu hepimizin savaşı." dedi.

Eğitime 9 Nisan'a kadar ara verildiğini açıklayan Costa, ailelerin çocuklarının yanlarında olması için şirketlerin çalışanlarını evde çalıştırmasına destek vereceklerini söyledi.

Seyahatlerin, görüşmelerin, toplantıların mümkün olduğunca sınırlanması gerektiğini ifade eden Costa, ayrıca kalabalığın olduğu disko ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılacağını, restoranların üçte bir kapasiteyle çalışacağını, alışveriş merkezlerine de sınırlı sayıda giriş izni verileceğini duyurdu.

Portekiz'de şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 78 olarak belirtildi.