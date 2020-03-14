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Koronavirüs nedeniyle hastanelerde parmak izi askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk avuç içi veya parmak izli muayene yönteminin virüs tehdidi nedeniyle 31 Mart’a kadar askıya alındığını açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde parmak izi askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu. Bakan Selçuk “Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu.

Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki BKDS uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek” açıklamasında bulundu. 

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