Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere'de başka sağlık sorunları olduğu belirtilen ileri yaştaki bir kişi koronavirüs tanısının konmasının ardından hayatını kaybetti. Bu, ülkede koronavirüsten ilk ölüm.

Resmi yetkililer hayatını kaybeden kişinin ismini, yaşını ve cinsiyetini açıklamadı. Guardian gazetesi, hastanın 70 yaşlarında bir kadın olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Başkent Londra'ya yaklaşık 75 kilometrelik uzaklıktaki Royal Berkshire Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "koronavirüs ile alakası olmayan nedenlerle hastaneye zaman zaman yatan ileri yaştaki bir hastanın" hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın "hastaneye yatırıldığı ve dün gece koronavirüs testinin pozitif çıktığı" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, ülkede 5 Mart günü yerel saatle sabah 09.00 itibarıyla 18.083 kişinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, bu kişilerden 17.968 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Galler'de bir kişide daha virüs tespit edildi.