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Koronavirüs nedeniyle kahve kıtlığı yaşanabilir

Bloomberg, Güney Amerika'da koronavirüsün yayılmasının kahve kıtlığına yol açabileceğini ifade etti.
Koronavirüs nedeniyle kahve kıtlığı yaşanabilir

Çalışma saatlerinin kısaltılması, bankaların kapanması, ulaşımdaki zorkuklar ve işçilerin hastalık korkusu nedeniyle, kahve çekirdeklerini toplamak için yeterli sayıda insan bulunamayabilir. Bu durum özellikle, dünyanın kahve üretiminin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduran Kolombiya, Brezilya ve Peru’yu ilgilendiriyor.

Önümüzdeki ay hasadın başlaması gerekse de, birçok işçinin enfeksiyon kapma olasılığı ve küçük maaş nedeniyle tarlaları terk ettiği belirtiliyor. Üretim hacimlerinin talebi karşılayamayacağı ve bir önceki yıla ait stokların kullanılması gerekeceği daha önce tahmin edilmişti. Ancak dünya genelinde kahveye yönelik aşırı talep, neredeyse stokları da eritmiş görünüyor.

Piyasanın kahve fiyatlarında artış beklediği ve Arabica vadeli işlemlerinin değeri geçen ay yüzde 16 artarak bir kahve çuvalının fiyatı 130 dolara yükseldiği ifade ediliyor.

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