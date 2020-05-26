Koronavirüs normalleşme sürecinin ikinci aşaması başlıyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını 11 Mart günü Türkiye'de görüldü. Salgınla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri ile yapılan istişare sonucu vaka ve ölüm sayılarının artmasını önleme amacıyla bir takım önlemler alındı. Alınan tedbirler neticesinde salgın kontrol altına alınırken, 11 Mayıs'tan itibaren normalleşme sürecine girildi.

Normalleşme takviminin birinci aşamasında ilk olarak, kuaförler, berberler ve AVM'ler belli şartlar doğrultusunda sosyal mesafe ve maske takılması zorunlu kılınarak kontrollü şekilde açıldı.

İKİNCİ AŞAMA YARIN BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından normalleşme sürecinin ikinci aşaması başlayacak.

İşte normalleşme sürecinin ikinci aşaması:

- 27 Mayıs: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak.

- 27 Mayıs: 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.

- 1 Haziran: Otel, club, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak.

- 1 Haziran: Kapasitenin %25'ini aşmamak şartıyla nikah salonları açılacak.

- 15 Haziran: Piknik alanları açılacak. Tüm duruşmalara yeniden başlanacak

- 1 Haziran: Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

- 15 Haziran: Sınır kapıları açılacak.

- 1 Temmuz: Düğün salonları, sinema salonları ve tiyatro salonları açılacak.

- 1 Haziran: Hastaneler kademeli olarak normal düzenine dönecek.

- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin yıllık izinleri kullanılabilir hale gelecek.

- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin tayin işlemleri normale dönecek.

- 1 Haziran: 20.000 öğretmen alımı yapılacak.

- 15 Haziran: Öğrenci yurtları açılacak

- 12 Haziran: Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.

- 12 Haziran: Normal namazlar, mesafeyi korumak ve maske takmak koşuluyla camilerde kılınacak.

-15 Haziran: Engelli idari izinli idari personel, kademeli olarak işbaşı yapacak

-1 Eylül: Toplantı, konferans ve kokteyl benzeri etkinlikler; açık büfe olmaksızın, maskeli katılım şartı ile başlatılabilecek

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. "Ne zaman normale döneriz?" sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

İLK HANGİ YASAK KONULDUYSA, EN SON O KALKACAK

Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.İlk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.