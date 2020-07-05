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Koronavirüs Önlemlerinde Örnek Köy

Koronavirüs Önlemlerinde Örnek Köy
Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kuyupınar Köyü’nde gerçekleştirilen düğünde halaylar Türk bayraklı çubuklarla çekiliyor.

1 Temmuz itibariyle düğünlere, belli şart ve standartlar dahilinde tekrar izin verilmişti. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin dikkate alındığı düğünler, yeni süreçte sonraki düğünlere örnek oluyor. Çankırı’nın muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan ilçesi Ilgaz’da gerçekleştirilen bir düğün, yani normal hayatta örnek oldu. Tarihi Kuyupınar Köyü’nde gerçekleşen düğündeki köylüler, geleneksel halaylarını çubuklarla çektiler.

Düğün yemeği, sinsin ve diğer tüm adetler de sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Yusuf SAĞLAM / İLKSAYFA

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