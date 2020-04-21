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Koronavirüs s400'leri de vurdu

Reuters haber ajansına konuşan Türk bir yetkili, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktive edilmesinin yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.
Koronavirüs s400'leri de vurdu

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve Nisan ayında kurulması planlanan S-400 füze savunma sisteminin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.

"GERİ ADIM ATILMAYACAK, SADECE ERTELENDİ"

Reuters'ın 'Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı haberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti. Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.Haberde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı da belirtildi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİZ S-400 KRİZİ ÇIKMIŞTI

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi, ABD ile Türkiye ilişkilerinde kriz yaratmıştı. Beyaz Saray, S-400'lerin aktive edilmemesini istiyor, Ankara ise sistemin kurulacağını söylüyor.

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