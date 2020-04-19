"Koronavirüs salgını böbrek yetmezliğine neden oluyor"

ABD'de koronavirüs (corona virüs) salgınının, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre, yoğum bakım ünitelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi.

Doktorların Kovid-19 (Corana virüs) hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilen haberde, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi.

Doktorların Kovid-19'un bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

HASTALIĞIN VİRÜSÜ HEDEF ALIP ALMADIĞINA DAİR NET BİR BİLGİ YOK

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti.

New York Üniversitesi Langone Tp Merkezi'nde görevli Doktor David Charytan da ''Herkes bunun bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü. Böbrek yetmezliği kimsenin dikkatini çekmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun ya da Kovid-19 hastalığının ikincil bir etkisinin görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi.

BÖBREK NAKLİ OLMASINA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ayşe Ünlü, eşinin böbreğini bağışlamasıyla yapılan çapraz nakille sağlığına kavuştuğu hastanede koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti.

Ayşe Ünlü, 3 yıl böbrek yetmezliği tedavisi gördü. Doktorların organ nakline karar vermesinin ardından Ünlü'ye eşi Ali Ünlü, böbreğini vermek istedi.

İstanbul'daki özel bir hastaneye yatan çiftin böbreği uyuşmadı. Bunun üzerine çapraz nakille Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye takıldı. Ayşe Ünlü, taburcu olmayı beklerken koronavirüse yakalandı. Tedavisinin sürdüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ünlü, perşembe gecesi yaşamını yitirdi.

Eşinin sağlığına kavuşmayı beklerken hayatını kaybettiğini belirten Ali Ünlü, "Böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken, virüse yakalanmış. Eşime koronavirüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Koronavirüs onu bizden kopardı" diye konuştu.