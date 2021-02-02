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Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu

Dünya ekonomisini büyük ölçüde sarsan ve futbolu da derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, ara transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük liginde kulüplerin yaklaşık 3'te 1 oranında daha az harcamasına neden oldu.
Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu

Pandemi nedeniyle dünyanın en çok kazanan 20 futbol takımının 2 milyar Avro gelir kaybına uğradığı tahmin edilirken, ekonomik darboğazdan geçen futbol kulüpleri son yıllara oranla bu ara transferde daha temkinli davrandı.

Transfermarkt'ın verilerine göre, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yer alan takımlar geçen sezon ara transfer döneminde 930 milyon Avro harcadı.

Aynı liglerde bu ara transfer döneminde ise takımların kasasından 262 milyon Avro çıktı.

En çok West Ham United harcadı
Ara transferde 3 futbolcuyu kadrosuna katan, 7 ismi de başka takımlara gönderen Premier Lig ekibi West Ham United, 26,4 milyon Avroyla en çok harcayan takımlar listesinin başında yer aldı.

Brentford'dan kiralık olarak takımda forma giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Said Benrahma'nın bonservisi için 23,1 milyon Avro ödeyen Londra temsilcisi, Manchester United'dan Jesse Lingard'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçen yıl aynı dönemde Bundesliga ekibi Hertha Berlin, 78 milyon Avro transfer harcamasıyla listenin başında yer alıyordu.

İngiltere Premier Lig yine zirvede
Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca 85,56 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (77,68 milyon avro) ve Bundesliga (48,40) izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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