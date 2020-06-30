Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'de de iptal edildi.

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, katılımcı firmaların çoğunluğunun iştirakiyle bir anket yapıldığı ve firmaların çoğunluğunun, Covid-19 salgını nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen vakfın yöneticileri de anket sonuçlarını dikkate alarak, organizasyonun 2021'de iptali yönünde karar verdi.

Açıklamada "mevcut sağlık koşullarının gelecek baharda 600 binden fazla ziyaretçi ve 10 bin gazeteciyi ağırlayacak bir etkinliğe el verişli olmayabileceği" belirtilerek, fuarın 2022'de gerçekleşmesinden ise umutlu olunduğu kaydedildi.

5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.