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Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Bugün 93 kişi yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 149 bin 942 testte, 3 bin 45 yeni koronavirüs hastası tespit edildi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 149 bin 942 testten 3 bin 45 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 93 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 10 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, toplam hasta sayısı 407 bin 939, toplam vefat sayısı 11 bin 326, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 356, toplam iyileşen hasta sayısı 348 bin 804 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'KAYIPLARIMIZ ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

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