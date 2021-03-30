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Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 385'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 235 bin 298 testte, 37 bin 303 vaka ile 1376 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 155 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 385'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 385'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 235 bin 298 testte 37 bin 303 vaka, 1376 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 155 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 925 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, toplam vefat sayısı 31 bin 385, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 54, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 995 bin 33 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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