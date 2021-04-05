  • BIST 1.442
  • Altın 451,197
  • Dolar 8,1168
  • Euro 9,5871
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 245 bin 496 testte, 42 bin 551 vaka ile 1706 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 193 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 245 bin 496 testte 42 bin 551 vaka, 1706 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 627 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595, toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, toplam vefat sayısı 32 bin 456, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 407, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 130 bin 977 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı05 Nisan 2021 Pazartesi 15:50
  • İDDEF, ramazanda 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak05 Nisan 2021 Pazartesi 15:32
  • Evlat nöbetindeki anne: Ya öleceğiz ya çocuklarımızı alacağız05 Nisan 2021 Pazartesi 14:40
  • Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı05 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonla görüştü05 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
  • Salda Gölü'nde doğa kendini yeniledi, çamur çukurları kapanmaya başladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:23
  • Kilis’te, 170 milyon yıllık 7 fosil ele geçirildi05 Nisan 2021 Pazartesi 13:22
  • İsrail Savcılığı, Başbakan Netanyahu'yu 'görevini kötüye kullanmakla' suçladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:16
  • Çorlu’da 3 günde 2 kişinin silahla öldüğü mahallede operasyon: 3 gözaltı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:54
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı herkesi tavır almaya çağırdı:05 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti