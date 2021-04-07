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Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 943'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 302 bin 108 testte, 54 bin 740 vaka ile 2 bin 203 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 276 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 943'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 943'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 302 bin 108 testte 54 bin 740 vaka, 2 bin 203 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250, toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, toplam vefat sayısı 32 bin 943, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 604, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 194 bin 978 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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