Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 31'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 217 testte, 61 bin 400 vaka ile 2 bin 845 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 297 kişi ile toplam can kaybı da 35 bin 31'e yükseld

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 217 testte 61 bin 400 vaka, 2 bin 845 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybederken, 54 bin 894 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, toplam vefat sayısı 35 bin 31, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 80, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 535 bin 40 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.