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Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 608'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 319 bin 316 testte, 62 bin 606 vaka ile 2 bin 973 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 288 kişi ile toplam can kaybı da 35 bin 608'e yükse
Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 608'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 316 testte 62 bin 606 vaka, 2 bin 973 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 288 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 43 milyon 467 bin 516, toplam vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, toplam vefat sayısı 35 bin 608, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 240, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 643 bin 734 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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