  • BIST 1.365
  • Altın 464,336
  • Dolar 8,1074
  • Euro 9,7566
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 613'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 322 bin 128 testte, 61 bin 28 vaka ile 2 bin 895 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 346 kişi ile toplam can kaybı da 36 bin 613'e yükseld
Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 613'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 322 bin 128 testte 61 bin 28 vaka, 2 bin 895 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 592 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, toplam vefat sayısı 36 bin 613, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 375, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 792 bin 129 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı20 Nisan 2021 Salı 15:58
  • Emniyetten 'şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü' haberine yalanlama20 Nisan 2021 Salı 15:37
  • Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 vaka sayısı artış hızı azaldı20 Nisan 2021 Salı 15:22
  • Koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce ve eşi taburcu oldu20 Nisan 2021 Salı 15:17
  • Niran Ünsal koronavirüse yakalandı20 Nisan 2021 Salı 15:06
  • Bakan Karaismailoğlu: PTT güvencesi ile 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz20 Nisan 2021 Salı 14:48
  • Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 kişiye müebbet istemi20 Nisan 2021 Salı 14:47
  • Iza buğdayının kökündeki bakteriden üretilen gübreyle verim artışı sağlandı20 Nisan 2021 Salı 14:46
  • Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın20 Nisan 2021 Salı 14:28
  • Mehmetçik sınırlarda göz açtırmıyor20 Nisan 2021 Salı 14:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti