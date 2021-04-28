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Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 398'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 283 bin 261 testte, 40 bin 444 vaka ile 2 bin 728 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 341 kişi ile toplam can kaybı 39 bin 398'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 398'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 283 bin 261 testte 40 bin 444 vaka, 2 bin 728 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybederken, 45 bin 198 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604, toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, toplam vefat sayısı 39 bin 398, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 558, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 212 bin 461 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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