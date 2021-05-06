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Koronavirüs salgınında can kaybı 42 bin 187'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 253 bin 382 testte, 22 bin 388 vaka ile 2 bin 401 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 304 kişi ile toplam can kaybı 42 bin 187'ye yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 42 bin 187'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 253 bin 382 testte 22 bin 388 vaka, 2 bin 401 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 304 kişi hayatını kaybederken, 37 bin 298 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 48 milyon 712 bin 606, toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, toplam vefat sayısı 42 bin 187, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 378, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 626 bin 799 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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