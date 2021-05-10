  • BIST 1.461
  • Altın 488,740
  • Dolar 8,2726
  • Euro 10,0573
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 213 bin 863 testte, 13 bin 604 vaka ile 1734 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 282 kişi ile toplam can kaybı 43 bin 311'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 213 bin 863 testte 13 bin 604 vaka, 1734 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 953 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 49 milyon 604 bin 4, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, toplam vefat sayısı 43 bin 311, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 983, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 743 bin 871 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da Filistin'e destek için konvoy düzenlendi10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:44
  • Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:42
  • Konya'da, Filistin'e destek mitingi10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:42
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29
  • İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:35
  • Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:35
  • Zonguldak Valisi Tutulmaz: 560'lara çıkan vakalarda 170'leri gördük10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:35
  • Evinin odasını silah atölyesine çevirmiş10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki olaylar sonrasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Heniyye ile ayrı ayrı telefonda görüştü10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti