  • BIST 1.432
  • Altın 521,713
  • Dolar 8,5160
  • Euro 10,4198
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 11 °C
»

Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 656'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 482 testte, 7 bin 112 vaka ile 602 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 656'ya yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 656'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 482 testte 7 bin 112 vaka, 602 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 457 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791, toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, toplam vefat sayısı 47 bin 656, toplam ağır hasta sayısı 1241, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 124 bin 81 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor01 Haziran 2021 Salı 16:12
  • Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği01 Haziran 2021 Salı 16:12
  • Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı01 Haziran 2021 Salı 15:32
  • Bakan Soylu'dan Özbek mevkidaşına 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü01 Haziran 2021 Salı 15:20
  • Atilla Peker'in 'Gazeteci Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı01 Haziran 2021 Salı 15:15
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı01 Haziran 2021 Salı 14:19
  • Bakan Kurum: Sıfır Atık Projemizle ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık01 Haziran 2021 Salı 14:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü01 Haziran 2021 Salı 14:01
  • THY 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu01 Haziran 2021 Salı 14:00
  • Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Haziran 2021 Salı 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti