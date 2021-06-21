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Koronavirüs salgınında can kaybı 49 bin 236'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 221 bin 52 testte, 5 bin 294 vaka ile 429 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 51 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 236'ya yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 49 bin 236'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 52 testte 5 bin 294 vaka, 429 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 93 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, toplam vefat sayısı 49 bin 236, toplam ağır hasta sayısı 808, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 237 bin 731 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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